Homem é preso por tráfico de drogas após denúncias em Socorro

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite da última segunda-feira (4) durante uma ação policial na comunidade do Merém, em Nossa Senhora do Socorro.

A prisão foi realizada por equipes do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), da Polícia Militar de Sergipe, após denúncias de moradores. Segundo as informações repassadas, o suspeito estaria agredindo a companheira, ameaçando vizinhos, além de supostamente portar arma de fogo e comercializar drogas na região.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram a residência com a porta aberta e perceberam um forte odor semelhante ao de maconha. Ainda na área externa do imóvel, foi localizada uma caixa contendo diversas embalagens com substância análoga à droga.

Durante a abordagem, o homem assumiu ser o dono do material e afirmou que a companheira não tinha conhecimento da situação. Em continuidade às buscas, já no interior da casa, os militares encontraram 31 embalagens com substância semelhante à cocaína, além de outras duas porções do entorpecente e duas mini balanças de precisão, itens geralmente utilizados para o fracionamento e comercialização de drogas.

No momento da prisão, o suspeito apresentou comportamento agressivo e tentou destruir um aparelho celular. Diante da resistência e para garantir a segurança da equipe e do próprio detido, foi necessário o uso de algemas.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça para a adoção das medidas cabíveis.









Com informações da SSP







