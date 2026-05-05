Força-tarefa verifica qualidade e preço de combustíveis em todo o estado

A fiscalização de postos de combustíveis em Sergipe ganhou reforço nesta semana com a realização da Operação Consumo Seguro, que mobiliza diferentes órgãos estaduais e federais em ações voltadas à proteção do consumidor e ao combate a irregularidades no setor.

A operação, iniciada nesta terça-feira (5), segue até o dia 7 de maio e é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em Sergipe, a ação é conduzida pela Secretaria da Segurança Pública de Sergipe, por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), com atuação integrada do Procon, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) e da Coordenadoria-Geral de Perícias.

A força-tarefa tem como objetivo verificar possíveis irregularidades na qualidade dos combustíveis, na formação de preços e na quantidade efetivamente entregue ao consumidor durante o abastecimento. As ações ocorrem simultaneamente na capital e no interior do estado.

Segundo o delegado da Decon e coordenador da operação em Sergipe, Guilherme Volkweis, a integração entre os órgãos amplia a capacidade de fiscalização e agiliza a adoção de medidas em casos de infrações. Ele destacou que a operação permite uma atuação mais completa, envolvendo análises técnicas, administrativas e criminais.

No campo da defesa do consumidor, o Procon atua principalmente na verificação de preços e na identificação de possíveis práticas abusivas. O diretor adjunto do órgão, Arthur Santana, afirmou que esta é a quarta ação conjunta realizada em 2026, reforçando o monitoramento contínuo do setor. Segundo ele, a integração permite avaliar não apenas valores cobrados, mas também a qualidade e a quantidade do combustível fornecido.

A ANP é responsável pela análise técnica dos combustíveis, utilizando equipamentos que permitem a verificação imediata em campo. O especialista em regulação, Augusto Reis, explicou que são realizadas medições como o teor de biodiesel no diesel e a detecção de substâncias proibidas, como o metanol.

Já o ITPS atua na aferição da volumetria, garantindo que o consumidor receba exatamente a quantidade paga. A gerente executiva do órgão, Jucileide Ferreira, ressaltou que também são observadas condições de segurança no manuseio dos combustíveis durante a fiscalização.

No âmbito da segurança pública, a Decon e a Coordenadoria-Geral de Perícias concentram a atuação criminal da operação. Quando há indícios de fraude, são coletadas amostras para análise laboratorial, que podem confirmar irregularidades na composição dos combustíveis.

De acordo com o perito criminal Altino Azevedo, os exames realizados no Instituto de Análises e Pesquisas Forenses são fundamentais para subsidiar investigações e eventuais responsabilizações legais.









Com informações da SSP