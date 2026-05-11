Cadastro eleitoral está fechado; veja quais serviços continuam disponíveis

O prazo para emitir o primeiro título de eleitor, transferir domicílio eleitoral ou regularizar pendências junto à Justiça Eleitoral terminou na última quarta-feira, 6. Com isso, o cadastro eleitoral está oficialmente fechado para a organização das Eleições 2026.

A partir de agora, ficam suspensos serviços como alistamento eleitoral, atualização cadastral, transferência de local de votação e regularização da situação eleitoral em todas as unidades da Justiça Eleitoral e também no sistema de Autoatendimento Eleitoral.

Segundo a legislação eleitoral, nenhum pedido de inscrição ou transferência pode ser realizado nos 150 dias que antecedem a eleição. A medida segue o que determina a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).

Apesar do fechamento do cadastro, alguns serviços continuam disponíveis de forma online no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos tribunais regionais eleitorais (TREs). Entre eles estão a emissão de certidões eleitorais, pagamento de multas, impressão do título e consultas à situação eleitoral.

A Justiça Eleitoral alerta que quem não regularizou a situação dentro do prazo ficará impedido de votar nas Eleições 2026. Além disso, o eleitor irregular pode enfrentar restrições administrativas, como dificuldades para emitir passaporte, assumir cargos públicos e realizar matrícula em instituições públicas de ensino.

A orientação é que a população continue acompanhando os canais oficiais da Justiça Eleitoral para consultar pendências e acessar os serviços que seguem disponíveis durante o período de fechamento do cadastro.









Com informações do TSE