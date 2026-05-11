Colisão frontal na SE-425 resulta na morte de motociclista em Telha

Na noite do último domingo, 10, um motociclista de 34 anos morreu após uma colisão frontal com um carro de passeio na rodovia SE-425, no município de Telha, entre os povoados São Tiago e São Pedro. O acidente aconteceu por volta das 23h54.

O atendimento foi realizado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), após acionamento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram que a ocorrência envolvia uma colisão frontal entre uma motocicleta e um automóvel.

Segundo informações preliminares, o carro trafegava no sentido Telha/Propriá quando, por motivos ainda não esclarecidos, a motocicleta teria invadido a contramão e atingido o veículo de frente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O condutor do carro, um homem de 47 anos, não sofreu ferimentos.

O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.

Equipes do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram na área para realização da perícia e remoção do corpo. O veículo foi liberado no local, enquanto a motocicleta foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Telha.