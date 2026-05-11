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Colisão frontal na SE-425 resulta na morte de motociclista em Telha

Acidente ocorreu na noite do domingo (10), entre os povoados São Tiago e São Pedro, no município de Telha.

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Na noite do último domingo, 10, um motociclista de 34 anos morreu após uma colisão frontal com um carro de passeio na rodovia SE-425, no município de Telha, entre os povoados São Tiago e São Pedro. O acidente aconteceu por volta das 23h54.

O atendimento foi realizado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), após acionamento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram que a ocorrência envolvia uma colisão frontal entre uma motocicleta e um automóvel.

Segundo informações preliminares, o carro trafegava no sentido Telha/Propriá quando, por motivos ainda não esclarecidos, a motocicleta teria invadido a contramão e atingido o veículo de frente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O condutor do carro, um homem de 47 anos, não sofreu ferimentos.

O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.

Equipes do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram na área para realização da perícia e remoção do corpo. O veículo foi liberado no local, enquanto a motocicleta foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Telha.

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