Declaração de Valmir sobre mulheres na política gera repercussão em Sergipe

O ex-prefeito de Valmir de Francisquinho voltou a repercutir nos bastidores da política sergipana após declarações feitas durante entrevista à Rádio Itabaiana FM, na última sexta-feira.

Durante a entrevista, Valmir foi questionado sobre uma possível candidatura de sua esposa, Monique, nas próximas eleições. Ao responder, o ex-prefeito afirmou: “mulher minha não se envolve em política” e completou dizendo: “mulher na política, esqueça”.

A fala rapidamente ganhou repercussão e passou a ser alvo de críticas e debates entre políticos e lideranças nos bastidores da política sergipana. Internautas também comentaram as declarações nas redes sociais, dividindo opiniões sobre o posicionamento do pré-candidato ao Governo de Sergipe.

Até o momento, Valmir não voltou a se pronunciar sobre a repercussão do caso.