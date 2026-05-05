Sergipe vence Retrô fora de casa e assume liderança do grupo A9
Com dois gols de Betinho nos minutos finais, Gipão faz 3 a 1 na Arena de Pernambuco e chega ao topo da tabela
O Sergipe conquistou uma vitória importante na noite desta segunda-feira ao bater o Retrô por 3 a 1, na Arena de Pernambuco, e assumir a liderança do grupo A9 da Série D do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi o atacante Betinho, que saiu do banco de reservas e marcou dois gols decisivos nos minutos finais.
O primeiro tempo foi bastante movimentado, com chances para os dois lados. Jogando em casa, o Retrô começou melhor e levou perigo com Radsley e Lucas Marques, mas parou nas boas defesas do goleiro Careca, que fazia sua estreia. O Sergipe, por sua vez, equilibrou as ações e abriu o placar aos 22 minutos, quando Zé Artur sofreu pênalti. Na cobrança, Victor Massaia bateu com firmeza e colocou o Gipão em vantagem.
Na segunda etapa, o jogo ganhou contornos dramáticos logo no início, com a expulsão de Carioca, do Sergipe, após falta dura em Bruno Marques. Com um jogador a mais, o Retrô pressionou e chegou ao empate aos 28 minutos, com Willian Lira, de cabeça, após cobrança de falta.
Quando parecia que o time pernambucano dominaria a reta final, brilhou a estrela de Betinho. Aos 43 minutos, o atacante marcou um golaço de falta, recolocando o Sergipe em vantagem. Já nos acréscimos, aos 50, ele apareceu novamente em um contra-ataque rápido para fechar o placar em 3 a 1.
Com o resultado, o Sergipe chega aos 10 pontos e assume a liderança do grupo A9. Já o Retrô permanece com cinco pontos, na quinta colocação, fora da zona de classificação.
As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 18h, desta vez na Arena Batistão, em Aracaju, pela primeira rodada do returno.