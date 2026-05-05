Portal ITnet
ITTV
Braz Móvel
ITnet Telecom
Carregando...
@portalitnet
@ItnetNoticias
@tvitnet2704

Sergipe vence Retrô fora de casa e assume liderança do grupo A9

Com dois gols de Betinho nos minutos finais, Gipão faz 3 a 1 na Arena de Pernambuco e chega ao topo da tabela

compartilhe

O Sergipe conquistou uma vitória importante na noite desta segunda-feira ao bater o Retrô por 3 a 1, na Arena de Pernambuco, e assumir a liderança do grupo A9 da Série D do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi o atacante Betinho, que saiu do banco de reservas e marcou dois gols decisivos nos minutos finais.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com chances para os dois lados. Jogando em casa, o Retrô começou melhor e levou perigo com Radsley e Lucas Marques, mas parou nas boas defesas do goleiro Careca, que fazia sua estreia. O Sergipe, por sua vez, equilibrou as ações e abriu o placar aos 22 minutos, quando Zé Artur sofreu pênalti. Na cobrança, Victor Massaia bateu com firmeza e colocou o Gipão em vantagem.

Na segunda etapa, o jogo ganhou contornos dramáticos logo no início, com a expulsão de Carioca, do Sergipe, após falta dura em Bruno Marques. Com um jogador a mais, o Retrô pressionou e chegou ao empate aos 28 minutos, com Willian Lira, de cabeça, após cobrança de falta.

Quando parecia que o time pernambucano dominaria a reta final, brilhou a estrela de Betinho. Aos 43 minutos, o atacante marcou um golaço de falta, recolocando o Sergipe em vantagem. Já nos acréscimos, aos 50, ele apareceu novamente em um contra-ataque rápido para fechar o placar em 3 a 1.

Com o resultado, o Sergipe chega aos 10 pontos e assume a liderança do grupo A9. Já o Retrô permanece com cinco pontos, na quinta colocação, fora da zona de classificação.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 18h, desta vez na Arena Batistão, em Aracaju, pela primeira rodada do returno.

Assista ao vivo pelo ITTV

Transmissão oficial do Sergipão 2026

Assistir agora
Outras notícias
Ver mais notícias
Grupo Itnet
Para Você
Categorias
Aplicativos
Portal
Portal ITnet
© Copyright 2001-2026 Grupo ITnet
Sergipe vence Retrô fora de casa e assume… | Portal ITnet