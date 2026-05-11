Discussão em bar termina com homem executado em Malhador

Um homem foi morto a tiros após uma confusão em um bar na cidade de Malhador, no interior de Sergipe. O crime ocorreu em um estabelecimento localizado próximo ao arco de entrada do município.

Segundo informações iniciais, a vítima, identificada como Wendel Lenaldo Santos Batista, de 31 anos, chegou ao local e acabou se desentendendo com outro homem que já estava no bar. Durante a confusão, o rapaz foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu.

As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas pelas autoridades policiais. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do suspeito envolvido no caso.

A Polícia Civil informou que já iniciou as investigações para esclarecer a motivação do homicídio e identificar os responsáveis pelo crime.