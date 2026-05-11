Festa do Mastro 2026: Prefeitura de Capela divulga programação completa
Celebração acontece entre os dias 31 de maio e 28 de junho com shows, cavalgada e cortejo do mastro.
A Prefeitura de Capela anunciou a programação oficial da tradicional Festa do Mastro, um dos eventos culturais mais aguardados do período junino em Sergipe. A celebração será realizada entre os dias 31 de maio e 28 de junho e contará com apresentações de artistas nacionais e regionais, além de eventos tradicionais que movimentam o município todos os anos.
Entre as principais atrações confirmadas estão Bell Marques, Zé Vaqueiro, Leonardo, Xand Avião, Devinho Novaes, Alcymar Monteiro e Henry Freitas. A programação inclui ainda cavalgada, escolha da Rainha do São Pedro, arrastão e o tradicional cortejo do mastro.
Confira a programação:
Sarandaia
31/05 – Praça da Matriz – 19h
Danielzinho Jr.
Solange Almeida
Marcação do Mastro
04/06 – Sede da prefeitura – 8h
Banana Nativa
Tarcisio do Acordeon
Tonny Reis
Rainha do São Pedro
13/06 – Ginásio de Esportes Manoel Cardoso – 19h
Kaio Vinny
Jeanny Lins
Alan Vaqueiro
Cavalgada do Casamento do Matuto
21/06 – Povoado Boa Vista – 12h
Saga de Vaqueiro
Arthur e Alan Cid
Abraão Vaqueiro
Esquenta do São Pedro
26/06 – Largo da Rodoviária – 14h
Ittuan
Matheusinho Melo
Tales Play
São Pedro
26/06
Raulzinho do Acordeon
Bell Marques
Zé Vaqueiro
Forrozão Baby Som
Leonne O Nobre
Esquenta do São Pedro
27/06 – Largo da Rodoviária – 14h
Frank Love
Fernandinha
São Pedro
27/06
Correia do 8 Baixos
Alcymar Monteiro
Leonardo
Devinho Novaes
Henry Freitas
São Pedro
28/06
Xand Avião (Arrastão)
Banda Seeway (Cortejo do Mastro)