Festa do Mastro 2026: Prefeitura de Capela divulga programação completa

A Prefeitura de Capela anunciou a programação oficial da tradicional Festa do Mastro, um dos eventos culturais mais aguardados do período junino em Sergipe. A celebração será realizada entre os dias 31 de maio e 28 de junho e contará com apresentações de artistas nacionais e regionais, além de eventos tradicionais que movimentam o município todos os anos.

Entre as principais atrações confirmadas estão Bell Marques, Zé Vaqueiro, Leonardo, Xand Avião, Devinho Novaes, Alcymar Monteiro e Henry Freitas. A programação inclui ainda cavalgada, escolha da Rainha do São Pedro, arrastão e o tradicional cortejo do mastro.

Confira a programação:

Sarandaia

31/05 – Praça da Matriz – 19h

Danielzinho Jr.

Solange Almeida

Marcação do Mastro

04/06 – Sede da prefeitura – 8h

Banana Nativa

Tarcisio do Acordeon

Tonny Reis

Rainha do São Pedro

13/06 – Ginásio de Esportes Manoel Cardoso – 19h

Kaio Vinny

Jeanny Lins

Alan Vaqueiro

Cavalgada do Casamento do Matuto

21/06 – Povoado Boa Vista – 12h

Saga de Vaqueiro

Arthur e Alan Cid

Abraão Vaqueiro

Esquenta do São Pedro

26/06 – Largo da Rodoviária – 14h

Ittuan

Matheusinho Melo

Tales Play

São Pedro

26/06

Raulzinho do Acordeon

Bell Marques

Zé Vaqueiro

Forrozão Baby Som

Leonne O Nobre

Esquenta do São Pedro

27/06 – Largo da Rodoviária – 14h

Frank Love

Fernandinha

São Pedro

27/06

Correia do 8 Baixos

Alcymar Monteiro

Leonardo

Devinho Novaes

Henry Freitas

São Pedro

28/06

Xand Avião (Arrastão)

Banda Seeway (Cortejo do Mastro)









