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Festa do Mastro 2026: Prefeitura de Capela divulga programação completa

Celebração acontece entre os dias 31 de maio e 28 de junho com shows, cavalgada e cortejo do mastro.

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A Prefeitura de Capela anunciou a programação oficial da tradicional Festa do Mastro, um dos eventos culturais mais aguardados do período junino em Sergipe. A celebração será realizada entre os dias 31 de maio e 28 de junho e contará com apresentações de artistas nacionais e regionais, além de eventos tradicionais que movimentam o município todos os anos.

Entre as principais atrações confirmadas estão Bell Marques, Zé Vaqueiro, Leonardo, Xand Avião, Devinho Novaes, Alcymar Monteiro e Henry Freitas. A programação inclui ainda cavalgada, escolha da Rainha do São Pedro, arrastão e o tradicional cortejo do mastro.

Confira a programação:

Sarandaia
31/05 – Praça da Matriz – 19h

Danielzinho Jr.
Solange Almeida

Marcação do Mastro
04/06 – Sede da prefeitura – 8h

Banana Nativa
Tarcisio do Acordeon
Tonny Reis

Rainha do São Pedro
13/06 – Ginásio de Esportes Manoel Cardoso – 19h

Kaio Vinny
Jeanny Lins
Alan Vaqueiro

Cavalgada do Casamento do Matuto
21/06 – Povoado Boa Vista – 12h

Saga de Vaqueiro
Arthur e Alan Cid
Abraão Vaqueiro

Esquenta do São Pedro
26/06 – Largo da Rodoviária – 14h

Ittuan
Matheusinho Melo
Tales Play

São Pedro
26/06

Raulzinho do Acordeon
Bell Marques
Zé Vaqueiro
Forrozão Baby Som
Leonne O Nobre

Esquenta do São Pedro
27/06 – Largo da Rodoviária – 14h

Frank Love
Fernandinha

São Pedro
27/06

Correia do 8 Baixos
Alcymar Monteiro
Leonardo
Devinho Novaes
Henry Freitas

São Pedro
28/06

Xand Avião (Arrastão)
Banda Seeway (Cortejo do Mastro)




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