Foragido por estupro de vulnerável é preso em São Miguel do Aleixo

Uma ação integrada das forças de segurança resultou na prisão de um homem foragido da Justiça do Estado de São Paulo, na tarde da última segunda-feira (4), no município de São Miguel do Aleixo, em Sergipe.

A operação foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Itabaiana, em conjunto com a Delegacia Distrital local e com o apoio do Batalhão de Polícia de Ações em Caatinga (BPCaatinga). A captura ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Olímpia (SP).

O homem foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável e deverá cumprir pena de 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, conforme decisão judicial.

De acordo com as autoridades, o investigado estava sendo monitorado e havia se refugiado em território sergipano na tentativa de escapar da punição. A prisão faz parte da Operação Caminhos Seguros, uma iniciativa de âmbito nacional que tem como objetivo intensificar o combate à exploração e à violência sexual contra crianças e adolescentes.

O delegado responsável pelo caso destacou a relevância da ação, ressaltando que o trabalho contínuo de inteligência tem sido fundamental para localizar e prender condenados por crimes dessa natureza. Ele também enfatizou que a operação busca não apenas garantir o cumprimento das penas, mas também reforçar a proteção de grupos vulneráveis e mobilizar a sociedade no enfrentamento desses crimes.

Após a prisão, o homem foi encaminhado às autoridades competentes e permanece à disposição da Justiça.