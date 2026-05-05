Itabaiana anuncia saída do técnico Gilson Kleina

A Associação Olímpica de Itabaiana comunicou oficialmente o desligamento do técnico Gilson Kleina, do auxiliar técnico Fabiano Xha e do analista de desempenho Luiz Herold do comando da equipe profissional. A decisão foi tomada em comum acordo entre o clube e os profissionais.

Durante a passagem de Gilson Kleina, o Itabaiana não conseguiu conquistar vitórias. Ao todo, a equipe somou seis derrotas e quatro empates, desempenho que contribuiu para a decisão pela mudança no comando técnico.

Em nota, o Tricolor da Serra agradeceu pelos serviços prestados durante o período em que estiveram à frente da equipe, destacando o comprometimento e a dedicação de toda a comissão técnica.

O clube também desejou sucesso aos profissionais na continuidade de suas carreiras no futebol. Ainda não há informações sobre quem assumirá o comando técnico da equipe para a sequência da temporada.

A diretoria deve se pronunciar em breve sobre os próximos passos e o planejamento para a continuidade das competições.