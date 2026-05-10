Itabaiana empata com o Floresta na estreia de Marcelo Chamusca

O Itabaiana ficou no empate sem gols diante do Floresta na tarde deste sábado, no Etelvino Mendonça, em partida válida pela 6ª rodada da Série C. O confronto marcou a estreia do técnico Marcelo Chamusca no comando do Tremendão.

Mesmo atuando em casa, o Itabaiana encontrou dificuldades diante da forte marcação da equipe cearense. O atacante Kanela foi bastante acionado durante o primeiro tempo, mas parou na sólida defesa adversária. A melhor oportunidade da etapa inicial veio em um chute de fora da área de Renatinho, que exigiu grande defesa do goleiro Dheimisson.

No segundo tempo, o ritmo da partida caiu e as chances de gol foram ainda mais raras. O Floresta conseguiu assustar nos minutos finais, mas o goleiro Léo, que entrou após a lesão de Jefferson, fez duas boas defesas e garantiu o placar zerado.

Com o resultado, o Itabaiana soma apenas dois pontos e segue na última colocação da Série C, sendo o único clube que ainda não venceu na competição. Apesar disso, o Tremendão saiu de campo sem sofrer gols pela primeira vez nesta edição do campeonato.

Já o Floresta chegou aos nove pontos e continua na disputa por uma vaga no G-8.

Na próxima rodada, o Itabaiana encara o Figueirense fora de casa. Já o Floresta recebe o Amazonas.