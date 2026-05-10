Ituano x Confiança ao vivo | Onde assistir, horário e escalações – Série C

O Ituano recebe o Confiança neste domingo, às 19h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 6ª rodada da Campeonato Brasileiro Série C.

O time paulista tenta se recuperar após derrota para o Ypiranga-RS e busca retornar ao G-8 da competição. Já o Confiança chega pressionado depois de cinco partidas sem vencer na temporada, incluindo a eliminação na Copa do Nordeste para o Fortaleza.

Na Série C, o Dragão ocupa a 18ª colocação e tenta reencontrar o caminho das vitórias para deixar a parte de baixo da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão da SportyNet.

Provável escalação do Ituano

Wesley; Lucas Mota, Carlão, Matheus Mancini e Dal Pian; Marthã, Nelsinho, Alason Carioca, Guilherme Xavier e Tiaguinho; Razera.

Provável escalação do Confiança

Rafael Pascoal; Valdir Júnior, Ícaro, Lucas Cunha, Marcelo; Renilson, PH (Lorran), PK; Weriton, Iago, João Pedro.

Arbitragem