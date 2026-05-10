Ituano x Confiança ao vivo | Onde assistir, horário e escalações – Série C
Dragão busca recuperação fora de casa diante do Ituano pela 6ª rodada da competição nacional
O Ituano recebe o Confiança neste domingo, às 19h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 6ª rodada da Campeonato Brasileiro Série C.
O time paulista tenta se recuperar após derrota para o Ypiranga-RS e busca retornar ao G-8 da competição. Já o Confiança chega pressionado depois de cinco partidas sem vencer na temporada, incluindo a eliminação na Copa do Nordeste para o Fortaleza.
Na Série C, o Dragão ocupa a 18ª colocação e tenta reencontrar o caminho das vitórias para deixar a parte de baixo da tabela.
Onde assistir
A partida terá transmissão da SportyNet.
Provável escalação do Ituano
Wesley; Lucas Mota, Carlão, Matheus Mancini e Dal Pian; Marthã, Nelsinho, Alason Carioca, Guilherme Xavier e Tiaguinho; Razera.
Provável escalação do Confiança
Rafael Pascoal; Valdir Júnior, Ícaro, Lucas Cunha, Marcelo; Renilson, PH (Lorran), PK; Weriton, Iago, João Pedro.
Arbitragem
- Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)
- Assistentes: Nayara Lucena Soares (PA) e Thania Lopes da Silva (PA)
- Quarto árbitro: Renan Pantoja de Quequi (SP)