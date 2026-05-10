Lagarto empata sem gols com o Serra Branca pela Série D

O Lagarto empatou em 0 a 0 com o Serra Branca na tarde deste sábado, no estádio Amigão, em partida válida pela 6ª rodada da Campeonato Brasileiro Série D.

O confronto foi marcado pelo equilíbrio e pela pouca efetividade ofensiva das equipes, apesar das oportunidades criadas durante os dois tempos. O Serra Branca começou pressionando e teve as melhores chances da primeira etapa, principalmente em finalização de longa distância de Clayton, que obrigou o goleiro Matheus Brandão a fazer boa defesa.

O Lagarto respondeu apostando na velocidade pelos lados do campo, especialmente com Erik, e quase abriu o placar em cobrança de falta de Rhuann Patrick.

Na segunda etapa, a partida ficou mais truncada, com muitas faltas e poucas chances claras. Mesmo assim, o Verdão teve a melhor oportunidade do jogo aos 26 minutos, quando Danielzinho recebeu passe dentro da área e acertou a trave.

O Serra Branca ainda tentou pressionar nos minutos finais, principalmente com Diego Ceará e Orlando Jr., mas o placar permaneceu zerado no Amigão.

Com o empate, o Serra Branca segue na vice-liderança do Grupo A9, com 10 pontos. Já o Lagarto permanece na quarta colocação, com cinco pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Lagarto enfrenta o Sergipe no estádio Barretão. Já o Serra Branca encara o Treze, novamente no Amigão.