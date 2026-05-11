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Mãe busca ajuda em quartel e bombeiros salvam criança engasgada em Propriá

Mãe procurou ajuda no quartel do Corpo de Bombeiros após perceber que o filho estava sem respirar.

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O rápido atendimento de bombeiros militares evitou uma tragédia envolvendo uma criança de dois anos na noite do último sábado, 9, em Propriá. O menino sofreu um engasgo e chegou a ficar sem respirar, sendo socorrido por equipes do 6º Grupamento de Bombeiros Militar (6º GBM).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), a ocorrência foi registrada na Avenida João Barbosa Porto, no bairro Jardim. A mãe da criança participava de um culto em uma igreja localizada em frente ao quartel quando percebeu que o filho apresentava dificuldades respiratórias.

Ao notar a gravidade da situação, ela procurou ajuda imediatamente no grupamento. Os militares realizaram manobras de desobstrução das vias aéreas e conseguiram reanimar a criança ainda no local. Após o procedimento, o menino apresentou sinais estáveis de recuperação.

Depois do atendimento, os bombeiros orientaram os familiares a levarem a criança para uma unidade hospitalar, onde ela passaria por avaliação médica para garantir que não houvesse complicações posteriores.

O CBMSE reforça que situações de emergência devem ser comunicadas rapidamente pelo telefone 193, disponível durante 24 horas para atendimentos de urgência.



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