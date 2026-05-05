Maio Amarelo 2026 começa com foco na redução de acidentes em Sergipe

A abertura da campanha Maio Amarelo 2026 marcou, nesta segunda-feira (4), o início de uma série de ações voltadas à redução de acidentes de trânsito em Sergipe, com foco na conscientização e mudança de comportamento dos usuários das vias.

A iniciativa, de alcance internacional, é coordenada no estado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) e conta com a participação da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe. Neste ano, o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas” reforça a importância da empatia, especialmente em relação aos usuários mais vulneráveis, como motociclistas e pedestres.

Durante a solenidade de lançamento, a diretora-presidente do Detran/SE, Naleide de Andrade, destacou que a proposta da campanha é ampliar a conscientização da população de forma contínua. Segundo ela, o respeito às normas de trânsito é essencial para reduzir ocorrências e preservar vidas.

Dados apresentados pelos órgãos de trânsito apontam que a maioria dos acidentes está ligada a falhas humanas. Entre os fatores mais comuns estão o excesso de velocidade, o uso do celular ao volante, ultrapassagens irregulares e o desrespeito à sinalização.

O comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), tenente-coronel Aldevan Silveira, reforçou que o comportamento dos condutores é decisivo nesse cenário. De acordo com ele, nove em cada dez acidentes estão relacionados à conduta dos motoristas, muitos deles evitáveis.

Outro ponto de atenção é o aumento da gravidade dos casos. Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que, embora o número total de ocorrências em rodovias federais tenha diminuído, os acidentes registrados têm resultado em lesões mais severas.

Para o chefe substituto da Seção de Operações da PRF, Adriano Canuto, o Maio Amarelo representa uma oportunidade de reforçar práticas seguras, como o uso do cinto de segurança, capacete e a redução da velocidade.

Na capital Aracaju, os números envolvendo motociclistas chamam a atenção. Até o fim de abril, mais de 500 acidentes com motos foram registrados, resultando em 12 mortes e mais de 300 feridos. Em 2025, o total se aproximou de 1.600 ocorrências.

Diante desse cenário, o superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT), Nelson Felipe, destacou a necessidade de intensificar ações educativas e de fiscalização.

Ao longo de maio, a campanha será desenvolvida com atividades em escolas, empresas e vias públicas, além de blitze educativas e operações de fiscalização. As ações envolvem uma atuação integrada entre órgãos estaduais, municipais e federais, com o objetivo de reduzir a gravidade dos acidentes e salvar vidas.









Com infortmações da SSP