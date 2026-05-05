Motociclista morre após colisão com ônibus em Itabaiana

A morte de um motociclista após um grave acidente envolvendo um ônibus foi confirmada após horas de tentativa de socorro na última segunda-feira (4), em Itabaiana, no Agreste de Sergipe.

A vítima foi identificada como Paulo André Pereira Lima, de 37 anos, natural de Nossa Senhora das Dores. Ele não resistiu aos ferimentos após ser transferido para uma unidade hospitalar em Aracaju.

A colisão ocorreu nas proximidades da Rua Padre Felismino e envolveu uma motocicleta e um ônibus do transporte escolar. De acordo com informações iniciais, o motociclista teria avançado a preferencial, momento em que acabou atingido pelo veículo de maior porte.

Com o impacto, Paulo André foi arremessado para a via e acabou sendo atropelado pelo ônibus, o que provocou múltiplas fraturas e lesões graves. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros ainda no local.

Devido à gravidade do quadro, foi acionado o helicóptero do Grupamento Tático Aéreo de Sergipe (GTA), que realizou o transporte aeromédico até o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), em Aracaju. Apesar dos esforços das equipes de resgate, a vítima não sobreviveu.

Paulo André trabalhava como vendedor de rifas de motocicletas e era morador do Médio Sertão sergipano. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.









