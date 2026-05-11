Mulher é agredida pelo companheiro e caso termina em prisão em Aracaju

Um homem foi preso pela Polícia Militar após uma denúncia de violência doméstica registrada na manhã do último sábado, 9, no Bairro Marivan, na Zona Sul de Aracaju. A ocorrência foi atendida por equipes da Força Tática do 1º Batalhão (FT/1º BPM).

Segundo informações da corporação, os policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para averiguar um caso de lesão corporal com base na Lei Maria da Penha em uma residência localizada na Rua Rio Pitanga, nas proximidades de uma igreja da região.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o casal em frente ao imóvel. A vítima relatou que estava ingerindo bebida alcoólica com o companheiro quando o homem começou a agredi-la com socos na cabeça.

Durante a abordagem, os policiais perceberam que a mulher apresentava um hematoma na região da cabeça, indicando sinais das agressões denunciadas.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Fernando Franco para receber atendimento médico. Depois, ela e o suspeito foram levados para a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis foram adotadas.









Com informações da SSP