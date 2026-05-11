Oficina sobre sustentabilidade no audiovisual abre inscrições em Aracaju

O projeto “Pólen das Artes”, desenvolvido pela Floriô de Cinema, está com inscrições abertas para a oficina “Sustentabilidade no Audiovisual”, que será realizada nos dias 20 e 21 de maio, em Aracaju. A formação será ministrada por Hillmarques Santana e tem como foco discutir práticas sustentáveis dentro das produções audiovisuais.

A oficina acontecerá das 18h às 21h, na sede da Floriô, com carga horária total de seis horas, divididas em dois encontros. Durante a atividade, os participantes irão debater temas como cálculo da pegada de carbono, redução e reciclagem de resíduos sólidos em sets de filmagem, além de medidas de mitigação e compensação de impactos ambientais.

A formação é voltada para cineastas, produtores culturais, pesquisadores, estudantes e interessados no setor audiovisual e ambiental. A proposta faz parte do projeto de formação audiovisual da Floriô de Cinema, que busca incentivar debates atuais dentro do cenário cultural sergipano.

O ministrante da oficina, Hillmarques Santana, é bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Federal de Sergipe e atua na área de consultoria ambiental, com experiência em gestão de resíduos sólidos e órgãos fiscalizadores.

Segundo a produtora Carolen Meneses, a discussão sobre sustentabilidade no audiovisual é necessária para reduzir os impactos ambientais causados pelas produções cinematográficas. Ela destaca ainda que a oficina busca estimular novas práticas nos bastidores das produções independentes.

As inscrições seguem abertas até o dia 15 de maio de 2026, às 23h59, ou até o preenchimento das vagas. Os selecionados serão comunicados via WhatsApp até o dia 19 de maio. Haverá emissão de certificado para os participantes que tiverem 100% de presença.

O projeto “Pólen das Artes” é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio de edital executado pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, com incentivo do Ministério da Cultura e Governo Federal.