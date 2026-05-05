Operação apreende 155 pássaros silvestres em feira livre de Lagarto

A apreensão de 155 pássaros silvestres marcou uma operação realizada na última segunda-feira (4) na feira livre de Lagarto, durante fiscalização contra o comércio ilegal de animais.

A ação foi conduzida de forma integrada pela Polícia Militar de Sergipe, por meio da Companhia Independente de Polícia Ambiental (CIPAm), em parceria com a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). O objetivo foi combater a venda irregular de fauna silvestre, prática considerada crime ambiental.

Durante a operação, os agentes encontraram diversas aves nativas sendo mantidas em condições inadequadas, confinadas em gaiolas e cumbucas, já preparadas para comercialização. Diante da situação, dois homens foram autuados e tiveram contra si lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com base na legislação ambiental vigente.

O enquadramento ocorreu com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), que prevê punições para quem captura, mantém ou comercializa animais silvestres sem autorização.

Após a apreensão, os pássaros foram resgatados e, depois dos procedimentos necessários, devolvidos ao habitat natural.

Segundo a Polícia Militar, a atuação conjunta com a Adema reforça o compromisso das instituições com a preservação ambiental, além de contribuir para o combate aos crimes contra a fauna e a proteção da biodiversidade em Sergipe.











Com indormações da SSP