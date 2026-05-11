Operação Caminhos Seguros é intensificada em Itabaiana, Campo do Brito e outros municípios de Sergipe

Com o objetivo de prevenir e combater crimes contra crianças e adolescentes, órgãos da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), intensificaram entre os dias 8 e 10 de maio as ações da Operação Caminhos Seguros 2026 em diferentes municípios do estado, incluindo Itabaiana e Campo do Brito.

A operação foi executada em 10 cidades sergipanas, entre elas Laranjeiras e Maruim, na Grande Aracaju; Estância, Umbaúba e Cristinápolis, no Centro-Sul; Capela, Malhada dos Bois, Propriá e Neópolis, no Baixo São Francisco e Leste sergipano; além de Itabaiana e Campo do Brito, no Agreste Central.

Durante as diligências realizadas em Campo do Brito, as equipes cumpriram um mandado de prisão de recaptura expedido pela 7ª Vara Criminal de Aracaju, no decorrer das abordagens feitas pelas forças de segurança.

As ações tiveram como foco bares, pousadas, rodovias e outros pontos previamente mapeados pelos setores de inteligência, com base em áreas consideradas vulneráveis. Segundo o balanço parcial da operação, nenhuma criança ou adolescente foi encontrada em situação de risco durante o período de intensificação das fiscalizações.

A coordenadora estadual da operação, delegada Nalile Castro, destacou que a atuação integrada entre os órgãos tem ampliado o alcance das ações preventivas e repressivas em diversas regiões do estado.

O tenente Vital, do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), também ressaltou a importância do trabalho conjunto das forças de segurança no enfrentamento aos crimes.

A Polícia Rodoviária Federal participou das ações, especialmente em trechos de rodovias federais que cortam Sergipe, com apoio do Escritório Regional de Direitos Humanos em atendimentos especializados.

A operação também contou com suporte da Coordenadoria-Geral de Perícias (Cogerp), que auxilia tecnicamente nas investigações e procedimentos periciais.

A Operação Caminhos Seguros 2026 é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e reúne, em Sergipe, a atuação integrada da Polícia Civil, Polícia Militar, PRF, Corpo de Bombeiros Militar e Cogerp, além de ações educativas e preventivas em diversos municípios.











Com informações da SSP