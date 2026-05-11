São Pedro de Capela 2026: Prefeitura divulga programação oficial

A Prefeitura de Capela confirmou oficialmente as atrações do tradicional São Pedro de Capela 2026, considerado um dos maiores festejos juninos de Sergipe. A programação contará com sete dias de celebrações, incluindo eventos culturais, cavalgada, concurso da Rainha do São Pedro e a tradicional Busca do Mastro.

A abertura acontece no dia 31 de maio, com a tradicional Sarandaia, realizada na Praça da Matriz, a partir das 19h. Entre as atrações confirmadas estão Danielzinho Jr e Solange Almeida.

Os festejos seguem no dia 4 de junho com a Marcação do Mastro, reunindo shows de Banana Nativa, Tarcísio do Acordeon e Tonny Reis.

Já no dia 13 de junho, a programação da escolha da Rainha do São Pedro terá apresentações de Kaio Vinny, Jeanny Lins, Alan Vaqueiro, Trio Pé de Serra e Meteoro da Paixão.

A tradicional Cavalgada será realizada no dia 21 de junho com shows de Saga de Vaqueiro, Artur e Alan, Cid Abraão e Vaqueiro.

Na programação principal, os shows do dia 26 de junho prometem atrair milhares de forrozeiros com apresentações de Raulzinho do Acordeon, Bell Marques, Zé Vaqueiro, Forrozão Baby Som e Leonne O Nobre.

No sábado, 27 de junho, sobem ao palco Correia do 8 Baixos, Alcymar Monteiro, Leonardo, Devinho Novaes e Henry Freitas.

Encerrando os festejos, no domingo, 28 de junho, acontece a tradicional Busca do Mastro com shows de Xand Avião e Banda Seeway.