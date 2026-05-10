Sergipe vence o Retrô e assume liderança isolada do grupo na Série D
Betinho marca no fim e Gipão conquista vitória importante na Arena Batistão
O Sergipe venceu o Retrô por 1 a 0 na tarde deste sábado, na Arena Batistão, em Aracaju, pela 6ª rodada da Campeonato Brasileiro Série D. O gol da vitória colorada foi marcado por Betinho aos 41 minutos do segundo tempo.
Jogando em casa, o Sergipe dominou a maior parte da primeira etapa e criou as melhores oportunidades. Aos 17 minutos, Felipe Valdívia aproveitou erro da defesa adversária e acertou a trave. Pouco depois, Andrey também levou perigo em finalização de fora da área.
O Retrô teve dificuldades ofensivas e praticamente não assustou o goleiro Careca durante o primeiro tempo.
Na etapa final, a equipe pernambucana voltou mais organizada e passou a criar mais oportunidades, principalmente com Douglas Santos. Mesmo assim, o Sergipe respondeu bem e quase abriu o placar com Zé Artur e Andrey.
Aos 41 minutos, João Varolo deu um passe de três dedos para Betinho, que finalizou de primeira para garantir a vitória do Gipão diante da torcida no Batistão.
Com o resultado, o Sergipe chegou aos 13 pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo A9 da Série D. Já o Retrô segue na lanterna da chave, com quatro pontos conquistados.
Na próxima rodada, o Sergipe encara o Lagarto fora de casa. Já o Retrô recebe o Decisão-PE.